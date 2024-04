США ввели санкции против белорусского завода и трех китайских компаний

Три китайские компании и белорусский завод попали под санкции за поставку техники в Пакистан. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Ограничения коснулись Минского завода колесных тягачей и китайских Xi'an Longde Technology Development Company Limited; Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd. и Granpect Co. Ltd.

По данным Госдепа, эти компании поставляли оборудование для пакистанских программ создания баллистических ракет, включая программу создания ракет большой дальности. Таким образом, они нарушили указ, который направлен против распространителей оружия массового уничтожения и средств его доставки.

США считают, что эти компании заключали сделки, способствующие распространению оружия, а также создающие риск существенного содействия распространению оружия массового уничтожения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

