МИД Польши вызвал посла России из-за атаки якобы российских дронов

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша в связи с нарушением воздушного пространства страны беспилотниками, которые Варшава считает российскими. Об этом сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.

После встречи в МИД Ордаш заявил, что российская сторона считает обвинения Польши безосновательными. «Не представлено никаких доказательств о том, что эти дроны российского происхождения», – сказал дипломат, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации конфликта с Польшей, однако, к сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что польские власти прислушаются к нам в их антироссийском пылу», – подчеркнул российский дипломат.

Согласно польским данным, в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли 19 дронов. Все беспилотники уничтожены, обломки одного из них упали на частный жилой дом, там повреждены крыша и припаркованный у дома автомобиль.

В Министерстве обороны России заверили, что удар по территории Польши не предполагался. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских беспилотников, «которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров».

При этом российское оборонное ведомство заявило о готовности провести консультации с военным ведомством Польши «по данной теме». Министерство подчеркнуло, что в ночь на 10 сентября ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

Варшава, Анастасия Смирнова

