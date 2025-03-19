Киев не намерена обсуждать территориальные уступки и сокращение своей армии в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на онлайн-брифинге.

«Для Украины признание украинских территорий российскими – «красная линия». Мы на это не пойдём. Я не буду обсуждать с россиянами, какой должна быть наша армия», – сказал он.

Зеленский уточнил, что эти темы и вопрос о прекращении огня будет обсуждаться с американской стороной в предстоящее воскресенье, 23 марта. «Следующая встреча в Саудовской Аравии подразумевается, если мы будем говорить о частичном прекращении огня, например по инфраструктуре, энергетике и т.д., а также будет обсуждаться безопасность судоходства. Это будет техническая команда. С нашей стороны точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой инфраструктуре. Это технический уровень», – пояснил глава киевского режима.

Зеленский также сообщил, что сегодня проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявляли, что Киеву придется пойти на территориальные уступки для окончательного урегулирования украинского конфликта, а также отказаться от вступления в НАТО, где эта тема уже не рассматривается.

При этом представители действующего на Украине режима заявили о наличии трех «красных линий», от которых не намерены отказываться: Киев никогда не согласится на территориальные уступки, невключение в Североатлантический альянс и ограничения обороноспособности.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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