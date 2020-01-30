Скандал в Мосгордуме: фракция КПРФ снова раскололась

Фракция КПРФ в Московской городской думе снова оказалась в центре громкого скандала. Руководитель коммунистов в столичном парламенте Николай Зубрилин обвинил своих коллег в подделке партийных документов, а депутат Елена Шувалова ответила ему просьбой не мешать конструктивно работать, «а то получается – одни работают, другие отрабатывают».

Поводом для такой перепалки стала выписка из протокола заседания фракции, на котором было принято решение отказаться от участия в дебатах по теме реновации. Как ранее сообщал «Новый День», от дискуссии, вести которую должен был спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, отказалось также «Яблоко».

«Сегодня увидел в сетях эту не понятную бумажку, подписанную несколькими депутатами МГД, – сообщил в «Фейсбуке» Николай Зубрилин. – Официально заявляю: Распространяемая якобы «выписка» из «протокола» заседания фракции КПРФ в МГД является сфабрикованной фальшивкой! Такого протокола во фракции не существует, и выписки соответственно не может существовать! Все протоколы подписывает руководитель фракции, как и выписки».

Зубрилин уточнил, что пока не знает, где и кем была изготовлена «фальшивка», однако заверил, что «соответствующие партийные службы выяснят, кто занимается фальсификацией партийных документов».

В ответ депутат Елена Шувалова назвала поступок Зубрилина недальновидным, делающим «нехороший пиар» партии, и обратила внимание, что это происходит уже второй раз – первый был в прошлом году, когда глава фракции внезапно отменил «круглый стол» в Мосгордуме из-за появления скандального политика Алексея Навального.

«Ваши поступки вносят раздрай совершенно на пустом месте в городскую партийную организацию», – подчеркнула Шувалова, и посоветовала Зубрилину выяснить, «кто из рекомендованных нам помощников на примере нечестной ситуации по отношению к Павлу Тарасову сливает сведения в жёлтую прессу». Речь идет о публикации в одном из телеграм-каналов, где Тарасов был обвинен в устройстве на работу любовницы, которая с сентября получила в Мосгордуме свыше 600 тысяч рублей в качестве зарплаты и премий.

«Поскольку Вы бросили публично обвинение коллегам по фракции, просим Вас также публично в интернет-сетях предоставить нам «правильный», по Вашему мнению, протокол, – предложила Шувалова. – Нам известно, что существует аудиозапись заседания, и достоверность легко будет проверить. В противном случае Ваши посты с обвинением в адрес половины фракции следует считать клеветой».

В скандальной выписке из протокола заседания фракции от 27 января говорилось о том, что его участники путем голосования приняли решение отказаться от участия в дебатах, поскольку считают неприемлемым лицезреть на дебатах «хамское ведение заседаний [спикером Мосгордумы Алексеем] Шапошниковым». «Дебаты должен вести независимый человек, бесстрастный к партиям», – говорится в протоколе.

При этом, согласно документу, в заседании не принимали участия депутат от КПРФ, заместитель руководителя фракции Леонид Зюганов, Любовь Никитина, Виктор Максимов, Сергей Савостьянов и Николай Губенко. Сам Зубрилин в выписке отмечен как присутствовавший, однако не голосовавший по вопросу о дебатах.

Стоит отметить, что в связи с публикациями Шуваловой и Зубрилина в «Фейсбуке» разгорелся жаркий спор. Подписчики коммунистов разделились на два лагеря – одни поддержали Зубрилина, называя протокол «фальшивкой», другие интересовались, почему глава фракции сам не пришел на дебаты, хотя был на них приглашен.

«Николай Григорьевич, поднажмите с репостами, ещё не все в курсе!», – с сарказмом отметила Шувалова под постом Зубрилина. В свою очередь, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева там же обратилась к главе фракции с предложением попросить руководителя аппарата фракции «подготовить 29 января для нас выписку, за вашей подписью, по этому вопросу».

«Сверим что там не так))) Лично я присутствовала на фракции и подтверждаю, что именно так голосовали, именно за это решение. Вашей подписи нет? Да, нет, ну так это вы можете с легкостью исправить, подписав выписку самостоятельно, – отметила парламентарий. – Диктофонную запись, ведущуюся в нарушение уголовного кодекса в кабинетах думы у Шапошникова запрашивать будете, чтобы ни единого слова не упустить из протокола?»

Стоит отметить, что в предыдущий скандал во фракции КПРФ пришлось вмешиваться лидеру компартии Геннадию Зюганову. Главный коммунист страны тогда назвал организованное Шуваловой мероприятие, на которое был приглашен Навальный, «провокацией» и намекнул ей на возможность исключения из партии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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