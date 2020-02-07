Правящий тандем «бессмертен»: определены главные «герои» России 2019 года

Бывшие члены правительства Дмитрия Медведева – Максим Орешкин, возглавлявший министерство экономического развития, и Вероника Скворцова, отвечавшая за «развитие» системы здравоохранения, признаны главными «героями» России в 2019 году по итогам голосования на сайте РИА «Новый День». Тройку лидеров замкнули «правозащитники» в лице полиции, Росгвардии, прокуратуры, Следственного комитета и судов, а приз читательских «симпатий» достался президенту РФ Владимиру Путину и его «тени» – экс-премьеру Дмитрию Медведеву.

Судя по отзывам респондентов, Орешкин и Скворцова снова добились высочайших результатов: первый – в неразвитии отечественной экономики и консервации перманентного кризиса, который наблюдается в стране, вопреки оптимистичным отчетам чиновников; вторая – в разрушении системы российского здравоохранения. Их «заслуги» оценили даже в верхах – при формировании нового правительства оба министра лишились своих портфелей. Впрочем, несмотря на отставку, их новые должности все же вызывают чувство настороженности. Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое занимается санитарно-эпидемиологическим надзором в организациях промышленности с особо опасными условиями труда, а также в закрытых административно-территориальных образованиях, а Орешкин и вовсе стал помощником президента РФ Владимира Путина.

Так или иначе, совершенно не случайно, что главными антигероями 2019 года участники голосования на сайте РИА «Новый День», в ходе которого была возможность выбрать несколько кандидатур, назвали Скворцову (19,7%) и Орешкина (17,73%).

Третье место в рейтинге главных «героев» России уверенно заняли «правозащитники» в составе всей судебно-силовой системы страны (10,98%). Представители структур, которые призваны защищать права и свободы граждан, «прославились» скандалами с подброшенными наркотиками журналисту Ивану Голунову, арестами и реальными сроками заключения за высказывание собственного мнения и даже обычное стояние на улице.

Замыкают топ-5 рейтинга «героев» России глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин за катастрофическую ситуацию в подведомственной ему отрасли (8,65%) и отряд «самомедвеженцев»-партизан из «Единой России», отказавшихся идти на выборы под флагом своей партии (7,41%).

В первую десятку рейтинга также вошли сенатор Андрей Клишас (7,31%), который стал автором резонансных законов о запрете на критику власти и автономном Рунете, мусорные лоббисты (6,81%), продавившие официальное признание вредных мусоросжигательных заводов утилизаторами отходов, правдивые «слуги» народа (5,96%), позволявшиеся себе оскорбительные высказывания о простых гражданах, «настоящий полковник» и подпольный миллионер Кирилл Черкалин (5,3%) и главный мэр городов России Сергей Собянин (4,54%).

«Приза» читательских антипатий удостоены президент РФ Владимир Путин и экс-премьер Дмитрий Медведев, которого называют «двойником» и «тенью» главы государства. Их имена чаще всего упоминали участники голосования в своих комментариях, отмечая, что главными «героями» России являются все представители «элиты» нашего государства, которые серьезно ухудшили положение людей, повысив при этом собственное благосостояние, и продолжают действовать в том же духе.

Голосование на сайте РИА «Новый День» проводилось с 31 декабря 2019 года по 3 февраля 2020 года. В опросе, который предполагал выбор нескольких вариантов ответов, приняли участие 1591 респондент.

Москва, редакция РИА «Новый День»

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