Просто пожурят и все: Путин не будет отправлять в отставку мэра Москвы из-за ЧП в метро

Вчерашний инцидент с толпами в московском метро не приведет к отставке мэра столицы Сергея Собянина, считает экс-член Общественной палаты, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. В комментарии РИА «Новый День» он обратил внимание, что меры воздействия на столичного градоначальника могут быть применены после окончания эпидемии, которая, скорее всего, продлится до конца мая.

«С моей точки зрения, в этот период отставка невозможна, – сказал Федоров. – В ближайшие несколько месяцев стопроцентно – просто потому, что Путин никогда не действует под нажимом общественного мнения».

По его мнению, убедить президента, что Собянин должен покинуть должность мэра Москвы, сейчас не смогут даже противостоящие градоначальнику кланы, которые ведут подковерную борьбу. «Я бы не стал сейчас говорить об этом, потому что ситуация в Москве тяжелая с точки зрения распространения вируса и количества заболевших. И опять-таки это не в стиле Путина – менять коней на переправе. Я думаю, после того, как все уляжется, возможно, чтобы его где-то там пожурили и сказали, что больше так делать не надо. Но я не жду сейчас никаких отставок, тем более в такой острой фазе», – подчеркнул собеседник агентства.

При этом, как считает Федоров, возмущенным москвичам уже удалось воздействовать на мэра, поскольку повальные проверки пропусков на входах в метро в четверг прекратились, и никаких столпотворений больше нет.

«Я думаю, было принято решение, что не надо таких драконовских мер, – пояснил лидер «Гражданской солидарности». – Я думаю, что [повлияло] именно общественное мнение, массовое негодование по поводу таких дурацких, я бы даже сказал полупреступных вещей, когда действительно там самоизоляция – а тут люди по 40 минут ждут в очереди в закрытых подземных переходах. Это, конечно, безумие полное».

Ранее Федоров сам имел возможность изнутри оценить ситуацию в столичном здравоохранении, поскольку с диагнозом «пневмония» оказался в одной из столичных больниц. Увидев огромное количество пациентов в более тяжелом состоянии, от госпитализации он отказался, и сейчас проходит лечение на дому. Тест на коронавирус, который Федоров сдал несколько дней назад, сегодня показал отрицательный результат, сообщил он корреспонденту РИА «Новый День».

«Я считаю, что в конце апреля это все не закончится. Как человек, чуть-чуть погрузившийся внутрь этих процессов вижу, что все только нарастает, – рассказал собеседник агентства. – Больных все больше, причем самое интересное – если даже предположить, что это не Covid-19, то ходит какой-то вирус, который поражает взрослых здоровых людей и приводит к пневмонии. Вот я, например, сегодня получил результаты анализа, у меня вроде нет коронавируса, хотя я буду делать повторный через неделю. Но я не курю, с молодости занимаюсь спортом, веду довольно здоровый образ жизни – и у меня вирусная пневмония. Понятно, что ситуация ухудшается, и даже, по-моему, сам Собянин это признает, что мы только в начале этой горки».

Как полагает Федоров, возможно, основная волна схлынет в середине или конце мая, однако ситуацию в экономике это не спасет. «Малый и средний бизнес с моей точки зрения не выдержит этой нагрузки, огромное количество людей просто станут безработными – у нас по официальной статистике по всей стране могут потерять работу около 10 млн человек. И в Москве огромное количество. Поэтому, как я вижу, даже если это закончится в конце мая или во второй половине мая вся вот эта с вирусом, то в это лето мы заходим в очень тяжелом состоянии в экономическом и политическом», – пояснил лидер «Гражданской солидарности».

Как сообщал «Новый День», накануне москвичи в соцсетях устроили флешмоб под хештегом «Собянина в отставку!», объясняя это тем, что градоначальник своими непродуманными действиями поставил в опасность жизнь сотен тысяч жителей столицы. На популярном ресурсе Change.org появилось и возобновилось сразу несколько петиций с требованием уволить мэра Москвы.

Сегодня стало известно, что депутат Московской городской думы Михаил Тимонов направил обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку ситуации с массовым скоплением людей в метро Москвы, грозящей тысячам горожан заражением коронавирусом. Парламентарий считает, что надзорное ведомство должно дать правовую оценку ситуации с огромными очередями на входах в метрополитен 15 апреля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.04.20

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