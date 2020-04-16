Россия на пороге «перестройки»: равнодушных не осталось, ненависть к власти растет

Действующая в России власть обречена, ее финал – только вопрос времени. Самоизоляция и кризис заставили большинство населения вникать в политические вопросы, от которых ранее люди были далеки, что грозит вылиться в масштабное недовольство с непредсказуемыми последствиями. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

«Кризис подтолкнул внутренние социальные движения внутри общества. Я имею в виду, что если большому количеству людей раньше было все равно на эту власть, то сейчас я вижу, что власть начинают реально ненавидеть, – отметил он, подчеркнув, что аполитичное большинство стало интересоваться политикой. – Это большие массы. А когда такие настроения приходят в массовое сознание, то, как говорил Ленин, это когда-то перейдет в практическую плоскость».

Политик обратил внимание, что малый и средний бизнес рискует не пережить режим самоизоляции, а анонсированные президентом меры слишком малы для его спасения. Кроме того, огромная часть населения осталась без работы.

«Я думаю, что власть с точки зрения отделенной или ближайшей перспективы – обречена, – констатировал Федоров. – Потому что показала полную откровенную неспособность к решению таких задач, пусть во многом нештатных. Потому что не вводится чрезвычайная ситуация, не берется на себя ответственность, а те меры, которые предложил президент – они во многом косметические, потому что деньги только в мае получать, прямых дотаций людям нет, у них кончаются средства. Это объясняет, почему люди так массово пошли на работу. У них просто кончились деньги, и им нужно как-то выживать. В данном случае я вижу, что правительство работает не в мобилизационном, а в расслабленном формате. А сейчас надо мобилизоваться и решать социальные вопросы как в свое время это делали большевики».

«Почему не вводится положение ЧС? Потому что когда оно вводится, государство берет на себя абсолютную ответственность за все, в том числе за людей, – пояснил собеседник агентства. – В данном случае у нас государство ввело какое-то полурежим ЧС, полусамаизоляцию, но не берет на себя ответственность. Потому что если ты берешь на себя ответственность, ты должен обеспечивать [население] и средствами защиты, и обеспечивать безопасность, и финансы и тд».

Между тем власть в России самоустраняются от решения проблем граждан и бизнеса, вяло реагируя на запросы общества. При этом в Москве же 15 апреля и вовсе была создана ситуация для массового распространения коронавирусной инфекции, когда из-за повальной проверки только что введенных пропусков в метро образовалось опасное в условиях угрозы коронавируса столпотворение.

«Мне кажется, что сейчас происходят такие же процессы, как в «Перестройку», когда ситуация начала сыпаться, – заметил Федоров. – Мы помним, когда в конце [80-х годов] экономическая, социальная и политическая ситуация начала сыпаться. И если Горбачева еще любили в 1986-87 году, то в 1989 году все общество от Горбачева и части партноменклатуры уже просто тошнило. И в данном случае я вижу именно эти события, когда общество протрезвело, если так можно выразиться. сейчас нет человека, который равнодушен к власти – либо люди все же поддерживают ее, говоря «да, это все хорошо», но большинство населения начинает ее просто ненавидеть. А от ненависти до какого-то действия – это уже дело времени и техники».

Напомним, ранее опрос «Левада-центра» показал, что три четверти россиян (75%) считает, что президент РФ Владимир Путин выражает интересы олигархов и силовиков. Это максимальное значение с начала его президентства.

Рост также заметен среди тех, кто считает, что Путин защищает интересы «семьи» – ближайшего круга экс-президента РФ Бориса Ельцина – их число увеличилось с 8 до 10%. В то же время, почти в два раза снизилось число тех, что полагает, что президент выражает интересы культурной и научной элиты – с 15 до 8%, и интеллигенции – с 12 до 7%.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.04.20

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