Москвич опротестовал видеоштраф за поездку без пропуска

В Москве Максим Чирков получил штраф в 5 тысяч рублей за езду на автомобиле без пропуска по новому региональному закону, принятому Мосгордумой и подписанному мэром Сергеем Собяниным. Житель столицы уже обжаловал решение, поскольку, по его словам, пропуск у него есть. Соответствующую норму регионального КоАП ранее назвал незаконной депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, эту позицию подтвердил Верховный суд.

«Пришел штраф от МАДИ за езду без пропуска на 5 тысяч. Однако пропуск есть, действующий, в системе зарегистрирован», – сообщил Чирков в «Фейсбуке». Скрин публикации москвича размещен в сообществе автомобилистов «Синие ведерки». В сообщении говорится, что штраф пришел по части 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы за проезд на автомобиле, не вписанном в цифровой пропуск.

Между тем, Верховный суд опубликовал разъяснения по поводу применения федерального и регионального законодательства в условиях режима повышенной готовности. Из документа следует, что к автомобилистам-нарушителям режима самоизоляции могут применяться только нормы федерального КоАП, а не регионального. Ранее об этом же сообщал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Все последние дни федеральные телеканалы транслировали беспросветную и безграмотную чушь о том, что тем гражданам, кто выехал без цифрового пропуска, будет заочно выписан штраф («письмо счастья»). Мол, будут использованы камеры и, если в базе нет номера вашего авто (выехали, не уведомив московскую (либо др.региональную власть), ждите автоматический штраф с камер, – отмечал Лысаков. – Внимание! Как я уже неоднократно и заявлял СМИ, а теперь и с учетом позиции Верховного суда РФ – такие штрафы будут незаконны! Статьи 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ не позволяют использовать фотовидеофиксацию. А региональные КоАПы при короновирусном режиме не могут применяться, согласно позиции ВС РФ. Дептранс, МАДИ – отдыхайте, свободны. Никакого автоматического выписывания штрафа за отсутствие пропуска!»

Сам Чирков сообщил «Коммерсанту», что уже обжаловал постановление. В мэрии столицы ранее заявляли, что 22-24 апреля 327 тысячи автомобилей передвигались без пропусков.

Москва, Татьяна Дорофеева

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