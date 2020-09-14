Глава ЦИК считает прошедшие выборы «очень достойными»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России считает, что завершившиеся выборы прошли на достойном уровне с минимальным количеством серьезных нарушений. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Комментируя нарушения, она обратила внимание, что сейчас речь идет не о «каруселях» или подвозах избирателей, «сейчас речь не о том, а сейф-пакет правильно ли был заклеен», цитирует Памфилову РИА «Новости». По ее словам, при малейших подозрениях в нарушении бюллетени признавались недействительными.

В целом, как отметила глава ЦИК, кампания прошла «очень достойно», а «серьезных нарушений было минимальное количество». «Меньше, чем когда бы то ни было», – подчеркнула Памфилова.

Между тем лидеры парламентских политических партий заявили сегодня об обратном. В частности, глава КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции заявил, что «система махинаций уже переплюнула лихие 90-е», и он был поражен объемом нарушений и манипулирования общественным сознанием в ходе сентябрьских выборов. «Ну разве это соревнование и соперничество? Это просто мелкое мошенничество, которое просто стыдно выдавать за свою победу! – констатировал Зюганов. – Мне кажется, победа будет, когда они переплюнут 100%, туда они ползут! Ну это грязная работа…»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь заявил о многочисленных нарушениях, в том числе пяти случаях вброса бюллетеней на завершившихся накануне выборах, и сравнил главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову с ее коллегой из Белоруссии. «Две пачки сложенных бюллетеней по 40 штук, вброс. Поднимаем шум – мер не принимают, полиция не реагирует, бюллетени забирают из ящика для голосования и в сейф-пакет прячут. Ну что это такое? Немедленно уголовное дело и их под суд отдать!» – возмутился Жириновский, пояснив, что инцидент произошел в Пензе на участке №106. «А представляете, если на всех участках в стране, умножаем на 100 тысяч – четыре миллиона голосов против ЛДПР! А кто докажет, что на всех участках так же не было? 30 лет у нас воруют голоса!» – заявил политик.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 14.09.20

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