Худшие прогнозы оправдываются: экономический кризис в России окажется затяжным

Российская экономика остается в зоне существенного риска в связи с разворачивающейся второй волной роста заболеваемости коронавирусом. Как говорится в докладе Центра развития НИУ ВШЭ, в сентябре Сводный опережающий индекс (СОИ) остался в отрицательной области (-1,0%), шансы на быстрое восстановление экономики после весеннего обвала уменьшаются.

«Дальнейший рост СОИ под вопросом: нефтяные цены не растут, ослабление рубля замедлилось. Сводный синхронный индекс с июня (на месяц позже СОИ) также начал расти, указывая, что темпы падения экономики (в сравнении с прошлым годом) снижаются, однако в сентябре дальнейшего прогресса почти не было. Сводный запаздывающий индекс тем временем продолжил падение – главным образом, вследствие значительного прироста безработицы: на конец августа в качестве безработных было официально зарегистрировано 3,6 млн человек, тогда как на конец марта – немногим больше 700 тыс. (пятикратный рост за пять месяцев)», – отмечается в докладе.

По оценке экспертов, в целом экономика России все еще остается в зоне существенного риска – прежде всего, вследствие общей неопределенности, связанной с COVID-19. При этом сценарий дальнейшего восстановления объемов производства – после их резкого сокращения в апреле-мае – по-прежнему выглядит вполне вероятным, но темпы восстановления вряд ли будут столь быстрыми, как это казалось возможным еще месяц-полтора назад. При этом вторая волна коронавируса только усугубит ситуацию.

О негативных тенденциях свидетельствует также сводный индекс региональной экономической активности (РЭА), который по итогам августа упал с 33,7 до 29,3%. «Улучшения конъюнктуры (значение индекса больше 50%) не наблюдалось ни в одном из пяти важнейших секторов экономики и ни в одном из восьми федеральных округов», – говорится в докладе.

Экономисты Центра развития отмечают, что наиболее проблемным сектором в августе, как и во все месяцы с начала пандемии, оказались платные услуги, где индекс РЭА составил всего 2,4% (после 0% в апреле-июне и 1,2% в июле). «Значительное снижение экономической активности (по сравнению с прошлым годом) по-прежнему наблюдалось в розничной торговле (РЭА = 24,4%), строительстве (36,6%), промышленности (39,0%) и оптовой торговле (43,9%)», – обратили внимание экономисты.

Ранее в правительстве РФ признавали, что антикоронавирусные ограничительные меры привели к мощнейшему с послевоенного времени падению экономической активности, но пи этом заявляли, что ожидают восстановление экономики до докоронавирусного уровня к концу 2021 года. Однако экономисты подвергли жесткой критике этот прогноз. В частности, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган обращал внимание, что коронавирусный кризис, вопреки здравому смыслу и экономической логике, только укрепил прежний тупиковый курс российского правительства, что выражается в постоянных попытках поднять налоги и уменьшить покупательную способность. По оценке эксперта, в нынешних условиях нужно действовать с точностью наоборот. «Попытка в очередной раз в голодный год подстричь овцу, может закончится падежом всей отары… честно говоря, таких людей надо лишать дипломов и выгонять к чертовой матери», – подчеркивал Коган.

Прогноз социально-экономического развития России, на котором основан проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, раскритиковал также глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который обращал внимание, что документ не учитывает второй волны коронавирусной инфекции, поэтому падение ВВП в этом году очевидно будет больше, чем полагает минэкономразвития РФ.

Примечательно, что большинство представителей российского бизнеса, которые приняли участие в опросе аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, считают, что правительственный «Общенациональный план по восстановлению национальной экономики и доходов россиян» оторван от реальной жизни, а включенные в документ меры недостаточны. При этом в общей сложности 80% респондентов оценили ситуацию в своей отрасли как «кризис» и «катастрофа».

Москва, Светлана Антонова

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