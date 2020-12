У Пентагона нет доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

Инспектор Минобороны США по контртеррористическим операциям в Африке AFRICOM опубликовал отчет за третий квартал 2020 года. Как пишет журнал Foreign Policy, документ может нарушить сложившиеся отношения Вашингтона со странами Персидского залива.

Журналисты, ссылаясь на документ, заявляют, что ОАЭ спонсируют ЧВК «Вагнера» в Ливии. Это далеко не первая попытка США связать Абу-Даби с поддержкой российской военной организации. Однако никаких существенных доказательств по-прежнему не приводится.

Непонятно, какие данные Пентагон использовал для подготовки доклада. Были ли у AFRICOM какие-то другие достоверные источники информации, кроме громких заявлений экспертов? До сих пор главный инспектор не привел ни одного реального факта и, кажется, не стремится опираться на проверенную информацию.

При поиске в документе по слову «Wagner» высвечивается всего два предложения: «The DIA said that reporting on who is financing the Wagner Group's continued presence in Libya is «ambiguous». The DIA assessed that the United Arab Emirates may provide some financing for the group's operations». «Разведывательное управление МО США заявило, что сообщения о финансировании ЧВК «Вагнер» в Ливии «неоднозначны». Ведомство предполагает, что Объединенные Арабские Эмираты могут предоставлять некоторые средства для операций компании», – говорится в докладе, согласно дословному переводу редакции «Утро.ру».

Очевидно, что американцы не могут подтвердить достоверность получаемой ими информации и, следовательно, предоставить какие-либо доказательства. В докладе эта часть отсылает к закрытым запросам главного инспектора Пентагона от 29 сентября. Однако тексты секретных вопросов и ответов на них по понятным причинам не публикуются.

Судя по этим данным, разведывательное управление США в Африке распространяет дезинформацию о ЧВК «Вагнера» в Ливии, основываясь на слухах и непроверенных данных. При этом Вашингтон уклоняется от конкретных ответов на вопросы. Это может означать, что такие фейки стали частью информационной компании по дискредитации РФ и наращиванию собственной мощи в африканском регионе.

Москва, Екатерина Попова

