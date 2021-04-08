Сезон отставок: «срок эксплуатации» губернаторов подошел к концу

Отставки руководителей Тывы и Ульяновской области Шолбана Кара-оолы и Сергея Морозова в большей степени связаны с их возрастом и длительным сроком пребывания на должности. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, подковерная борьба кремлевских группировок в данном случае вряд ли играет существенную роль.

«Это последние из могикан, представители предыдущего поколения глав регионов. То есть, это не новое поколение технократов. Это люди, которые очень давно находились у руля. На самом деле, у кого-то возраст, состояние здоровья, если говорить о Тыве, наверное, играет роль. Но самое главное срок пребывания. Например, Морозов. Когда он стал губернатором, сколько там он уже правит... Очевидно совершенно, что срок эксплуатации подходит к концу. И дальше соответствующие кадровые выводы делаются», – пояснил эксперт.

«У одного полный электоральный контроль, у второго, наоборот, внутриэлитные конфликты. Но что бы кто ни говорил, оба были в группе риска – посмотрите на рейтинги Минченко консалтинг – все прогнозы делались, кто уйдет. Все говорили, с большой вероятностью Морозов. В зоне риска называли и тывимского главу – по одной и той же причине – срок пребывания у власти. И тот, и другой были у власти достаточно долго», – отметил Калачев, обратив внимание, что губернаторский корпус в России регулярно подвергается ротации.

Комментируя отставку главы Ульяновской области, Калачев подчеркнул, что без смены губернатора партия власти могла столкнуться с проблемами на сентябрьских выборах. «Без обновления Ульяновской области, там можно было получить протестное голосование. Люди голосовали бы против «ЕР» для того, чтобы избавиться от губернатора», – отметил он.

Одним из кандидатов на пост главы Ульяновской области сегодня называют сенатора Алексея Русских от КПРФ. По прогнозу политолога, если это назначение состоится, то, скорее всего, произойдет смена власти еще в одном регионе – в Хакассии, где осенью 2018 года неожиданно для всех на выборах победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

«Понятно, что у каждой парламентской партии есть губернаторы, но их количество должно быть разумным. Руководство КПРФ, я думаю, не будет возражать против возможной отставки Коновалова, если родину Ленина возглавит коммунист. Заметьте, у нас коммунист возглавляет родину Зюганова – Орловскую область, там губернатор-коммунист Клычков. И родина Ленина для коммунистов, конечно, важна. Ну представьте, что это Русских. За Хакассию у них биться не будет никакого желания», – подытожил Калачев.

Напомним, в марте Морозов и Кара-оол были включены экспертами «Минченко консалтинг» в список глав регионов, рискующих потерять свои посты.

Москва, Мария Соколова

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