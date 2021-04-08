Путин назначил врио губернатора Ульяновской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области после отставки предыдущего главы региона Сергея Морозова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Комментируя возможные кадровые перестановки, политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев в комментарии РИА «Новый День» отмечал, что без смены губернатора партия власти могла столкнуться с проблемами на сентябрьских выборах. «Без обновления Ульяновской области, там можно было получить протестное голосование. Люди голосовали бы против «ЕР» для того, чтобы избавиться от губернатора», – говорил эксперт.

По его прогнозу, после назначения Русских, скорее всего, произойдет смена власти еще в одном регионе – в Хакассии, где осенью 2018 года неожиданно для всех на выборах победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

«Понятно, что у каждой парламентской партии есть губернаторы, но их количество должно быть разумным. Руководство КПРФ, я думаю, не будет возражать против возможной отставки Коновалова, если родину Ленина возглавит коммунист. Заметьте, у нас коммунист возглавляет родину Зюганова – Орловскую область, там губернатор-коммунист Клычков. И родина Ленина для коммунистов, конечно, важна. Ну представьте, что это Русских. За Хакассию у них биться не будет никакого желания», – подытожил Калачев.

Алексей Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. Депутат Государственной думы пятого, шестого и седьмого созывов от КПРФ (2007-2018 гг). Член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области с 2018 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.04.21

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