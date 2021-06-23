Собянин «подложил хорошую свинью»: «Единая Россия» в Москве рискует проиграть Госдуму из-за ковидных ограничений

Решение мэра Москвы Сергея Собянина о введении очередных коронавирусных ограничений способно спровоцировать политические последствия. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, партия «Единая Россия» рискует проиграть в Москве на сентябрьских выборах в Госдуму в условиях неспособности государства убедить граждан в необходимости вакцинации и явно негативной реакции населения на новые запреты.

Как считает эксперт, введенными в столице ограничительными мерами нельзя сократить рост заболевших. «Все это формализм и чушь собачья, потому что никакими подобными мерами всерьез нельзя рассчитывать на уменьшение уровня заболеваемости коронавирусом в Москве. Это совершеннейшие полумеры, которые кроме как издевательством над здравым смыслом назвать нельзя. Я уверен, что тут же будет тысяча и один способ обхода этих заявленных ограничений. Рестораны заинтересованы не растерять последних клиентов, будут сами предлагать какие-то ПЦР-ки с какими-то кодами», – пояснил Бондаренко.

При этом политолог констатировал, что введенные в Москве ограничения нарушают «конституционные права граждан, потому что никто не может никого заставить вакцинироваться». «Это дело совершенно добровольное. И если государство не смогло добиться, чтобы граждане поверили ему, что эта вакцина стоит того, чтобы ей привиться, что она не будет иметь каких-то негативных последствий, – это проблема государства. А решать эти проблемы такими вот рестрикциями и запретами – это просто совершенно несправедливо и глупо. Помимо того, существует очень много людей с разного рода заболеваниями, много аллергиков, которым сами же врачи не рекомендуют делать прививки», – подчеркнул он.

В то же время Бондаренко обратил особое внимание, что за вакцинацию агитируют актеры, режиссеры, спортсмены, музыканты – кто угодно, «только не эпидемиологи, те люди, мнение которых только и может быть авторитетным в этих вопросах». «Эпидемиологи вообще очень осторожно и аккуратно говорят что-либо по поводу вакцинации. С другой стороны, а где наши политики, которые бы сами стройными рядами себе сделали вакцину, где их можно увидеть, их нет. Даже Владимир Путин сказал, что он вакцинировался, но – когда, как, какой вакциной, не уточнил. И мы не видели кадров, как он вакцинировался, а это было бы важно – показать своим соотечественникам, как президент оголяет плечо и ему ставят вакцину – что это все не слова, сказанные устами пресс-секретаря, а это на самом деле так», – отметил эксперт.

«У людей просто нет доверия, а если нет доверия и, наоборот, есть такие вот санкции, то естественно, что будет только одна реакция – отторжение. И, конечно, это обязательно скажется на рейтинге «Единой России» на этих выборах в Москве. Собянин сейчас подложил «хорошую свинью» вот этим своим решением всей партии власти. В Москве «Единая Россия» проиграет такими темпами», – подытожил Бондаренко.

Напомним, накануне мэр Москвы подписал очередной указ о новых ограничениях. Согласно этому документу, посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии прививки, антител к коронавирусу или отрицательного теста ПЦР. При этом гражданам необходимо получить специальный QR-код. Справки в бумажном виде будут не действительны.

Кроме того, с сегодняшнего дня в столице вводится запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек. По словам Собянина, такие мероприятия могут быть разрешены, если будут проводиться в «бесковидно» режиме.

Ранее в Москве объявили об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг.

Москва, Мария Соколова

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