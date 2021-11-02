«Ниже даже той инфляции, которую прогнозирует Минэкономразвития»: в Мосгордуме заявили о девальвации пенсий в столичном бюджете-2022

В предлагаемом правительством Москвы проекте городского бюджета на 2022 год заложена девальвация социальных выплат и пенсий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук, выступая сегодня нп заседании комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике, где сегодня утвердили документ к принятию в первом чтении. По ее мнению, система социальной помощи работает с перебоями в условиях нехватки средств.

«Сложно назвать бюджет социальным, если в нем фактически заложена девальвация социальных выплат, а также пенсий. Сегодня предложена индексация – она ниже не то что реальной инфляции, она ниже даже той инфляции, которую прогнозирует Минэкономразвития, Центробанк. Все прекрасно помнят «борщевой набор» и резкое удорожание цен на базовые продукты – здесь я повторяться особо не буду», – пояснила Янчук.

Депутат также обратила внимание, что система социальной помощи работает с перебоями, так как вопросы решаются в ручном режиме. «Да, я могу поблагодарить за оперативный запрос по конкретным людям, и надеюсь, что таких запросов будет все меньше, система будет работать все больше. Не соглашусь с тем, что это индивидуальные вещи. Мы довольно давно работаем с социальной проблематикой, с людьми, которые обращаются за помощью и находятся в трудной жизненной ситуации, и мне очевидно, что средств не хватает. И собственно эти проблемы заложены сегодня в бюджете. Стоит наверно удвоить объемы финансирования той же самой социальной помощи, чтобы не было случаев, когда бабушке отказывают в 2 тысячах балов, если у нее нашли в холодильнике колбасу. Здесь, мне кажется, все в наших руках», – подчеркнула она.

«Сегодня мне кажется у бюджета должны быть смещены приоритеты, учитывая пандемию. Я этого пока не вижу», – заключила Янчук.

Ранее сообщалось, что большинством голосов депутатов от «Единой России» сегодня профильная комиссия утвердила проект бюджета на 2022-й и последующие 2023-2024 годы и рекомендовала пленарному заседанию принять его в первом чтении. Оппозиционные депутаты отказались голосовать за такое решение, заявив, что в документе учтены интересы олигархов, а не обычных москвичей.

Как сообщал «Новый День», накануне в Мосгордуме выяснилось, что индексация прожиточного минимума пенсионера рассчитывается, исходя из уровня инфляции 3,8%, хотя даже официальный уровень превышает это показатель. Продукты питания, которые составляют значительную часть бюджета пенсионеров, подорожали более чем на 10%. В то же время власти заявляют, что городские социальные выплаты будут проиндексированы на 4,8%.

Проблему с обесцениванием пенсий на фоне высокой инфляции признал даже Росстат. В сентябре номинальном выражении средняя пенсия увеличилась на 5,5% по сравнению с прошлогодним уровнем, но прибавку съела инфляция, которая в первом месяце осени составила 7,4% в годовом выражении – это максимум с июня 2016 года, при этом продовольствие подорожало на 9,21%. По оценкам независимых экономистов, рост цен на продукты питания в реальности гораздо выше. По данным на 25 октября, годовая инфляция, по информации Росстата, разогналась до 7,97%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.11.21

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