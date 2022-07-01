«Полбака и полбака»: более 70 человек участвовали в схеме расхищения дизтоплива в Подмосковье

Более 70 человек фигурируют в серии уголовных дел о похищении железнодорожного дизтоплива с одного из складов Подмосковья, расследование которых завершила транспортная полиция. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователями Следственного управления УТ МВД России по ЦФО окончено предварительное расследование ряда уголовных дел в отношении 73 фигурантов. Они обвиняются в присвоении и растрате, при этом действия некоторых из них квалифицируются как совершенные организованной группой в особо крупном размере», – отметила Волк.

Следствием установлено, что хищения дизельного топлива с одного из подмосковных складов горюче-смазочных материалов совершались в 2018-2019 годах. В криминальный бизнес были вовлечены руководитель и охранники склада, водители бензовозов и сбытчики украденного.

Ключевую роль в схеме выполняли несколько десятков машинистов железнодорожных локомотивов, которые расписывались за горючее, но при этом его не получали. Неучтенные излишки тайно вывозились на коммерческую базу, откуда по цене ниже рыночной сбывались клиентам. Нелегальные операции «камуфлировались» с помощью подделки документов.

«По версии следствия, за несколько месяцев злоумышленниками было похищено более 1,5 миллиона литров дизтоплива, которое в тот момент стоило не менее 56 миллионов рублей. Деятельность группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО в апреле 2019 года. Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ. В настоящее время пятеро участников преступной схемы уже осуждены к лишению свободы на срок от 2,5 до 3 лет условно. 11 фигурантов привлечены к ответственности в виде судебного штрафа. Еще три уголовных дела находятся на рассмотрении в суде. Два заключительных уголовных дела в отношении 31 обвиняемого направлены в Люблинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – уточнила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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