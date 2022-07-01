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Пятница, 1 июля 2022, 12:11 мск

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В Москве началось голосование по выбору территории для наименования в честь ЛНР

На сайте московского проекта «Активный гражданин» началось голосование по выбору места в российской столице для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«В голосовании четыре варианта ответа. Так, дать название «Площадь Луганской Народной Республики» предлагается территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Еще один вариант – назвать в честь ЛНР территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком. Также носить название «Площадь Луганской Народной Республики» может территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка. Участники проекта, которые захотят доверить решение этого вопроса специалистам, могут выбрать четвертый вариант ответа», – говорится в сообщении.

В пресс-службе мэра напомнили, что предложение увековечить на карте столицы память защитников Донбасса было направлено депутатами Мосгордумы. Одновременно в правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия. Вопрос о наименовании площади, которая расположена на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка, вынесли на общегородское голосование в проекте «Активный гражданин». Вариант «Площадь Донецкой Народной Республики» поддержали 44,69% участников (124 536 человек). 22 июня данной территории было официально присвоено это название.

Проект «Активный гражданин» развивают департамент информационных технологий города Москвы и государственное казенное учреждение «Новые технологии управления».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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