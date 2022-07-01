Обманувшего дольщиков на 600 млн рублей коммерсанта будут судить в Москве

Руководитель строительной компании предстанет в Москве перед судом по обвинению в многочисленных эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Его жертвами стали полторы сотни дольщиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, с 2014 по 2015 год под предлогом строительства офисно-жилого комплекса фигурант через уполномоченные коммерческие организации заключал с гражданами договоры долевого участия. При этом взятые на себя обязательства по возведению объектов и предоставлению жилья он исполнять не собирался. Строительные работы начаты не были, так как злоумышленник не имел для этого необходимых разрешительных документов. В результате деньги 148 дольщиков были похищены. Материальный ущерб составил порядка 600 млн рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. В ходе предварительного расследования они были соединены в одно производство», – отметила официальный представитель МВД.

В 2019 году подозреваемому было предъявлено обвинение. На имущество возглавляемого им акционерного общества наложен арест.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Перовский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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