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Пятница, 1 июля 2022, 18:19 мск

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Более 2 тысяч пьяных водителей попались госавтоинспекторам Москвы за первый месяц лета

Более 2 тысяч водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, были выявлены в столице в течении июня. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«По оперативным данным с начала лета нашими сотрудниками привлечены к ответственности более 2 тысяч водителей за управление автомобилем с признаками опьянения: 944 в состоянии алкогольного опьянения, 1049 водителей отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения», -говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что в вышеприведенной статистике учтены также 105 водителей, которые находились за рулём, будучи лишенными права управления за аналогичные нарушения. Теперь им грозит уголовная ответственность.

«В очередной раз призываем водителей отказаться от управления транспортом в нетрезвом состоянии, не рискуйте ни своей, ни чужими жизнями», – подчеркнули в ГИБДД.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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