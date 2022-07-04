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Понедельник, 4 июля 2022, 10:29 мск

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Новые сервисы для упрощенного согласования перепланировки помещений появились в Москве

Несколько новых сервисов, помогающих ускорить и упростить согласование перепланировок квартир и нежилых помещений, появилось у Московского бюро технической инвентаризации. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, это стало возможным благодаря постановлению, которое упрощает процедуру согласования перепланировок и переустройств помещений в многоквартирных домах. Новые правила увеличивают срок действия решения о согласовании перепланировки и разрешают приемку работ с незначительными отклонениями.

«Теперь специалисты бюро не только принимают заказы на подготовку проектов перепланировок и технических заключений о безопасности и допустимости работ, но и разрабатывают эскизы, готовят документы и подают заявления в Мосжилинспекцию, а также берут на себя функции авторского контроля за реализацией проектов. То есть москвичам стало проще согласовывать работы, а необходимость их личного участия в этом процессе сведена к минимуму», – пояснил Гаман.

Помимо подготовки документов и их подачи в Мосжилинспекцию, специалисты учреждения разрабатывают техническое заключение о безопасности и допустимости работ. «Услуга доступна только в комплексе с заказом проектных работ», – пояснил гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев.

Горожане также могут поручить сотрудникам организации контролировать реализацию проекта. Специалисты бюро проверят ремонтно-строительные работы на соответствие проектной документации и подготовят акт освидетельствования скрытых работ, который нужно предоставить в Мосжилинспекцию. Как заверяют в мэрии, в этом случае можно быть уверенным, что все изменения будут согласованы.

Для согласования перепланировки понадобятся технический паспорт квартиры и проект с техническим заключением, если предполагаются серьезные изменения. Эти документы тоже можно заказать в БТИ. Можно также заранее обратиться за предварительным заключением, в котором специалисты укажут, реализуемы ли пожелания собственника, и при необходимости дадут советы по альтернативным решениям.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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