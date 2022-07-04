Гендиректор сгоревшей в Москве частной клиники задержан

Руководитель частной клиники задержан в столице после пожара, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве.

«По данным следствия, ночью 3 июля 2022 года в частном медицинском учреждении, расположенном по Черскому проезду в городе Москве, произошло возгорание. В результате пациентка 1974 года рождения погибла на месте. Трое мужчин госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается помощь», – отметили в СК.

В порядке ст. 91 УПК РФ был задержан 40-летний генеральный директор организации. В ходе допроса он полностью признал свою вину и пояснил, что в палатах, где находились пациенты, отсутствовали средства пожаротушения, предусмотренные требованиями пожарной безопасности.

Следственным управлением по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»