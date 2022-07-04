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Понедельник, 4 июля 2022, 11:38 мск

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Двое подпольных банкиров ответят в столичном суде за 100-миллионный доход

Двое иногородних мужчин предстанут перед судом в Москве по обвинению в незаконной банковской деятельности. Подпольные финансисты занимались конвертацией безналичных денег, сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что фигуранты, не имея лицензии и используя расчётные счета подконтрольных им организаций, систематически совершали незаконные банковские операции по транзиту, переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц», – говорится в сообщении ведомства.

За свои услуги мужчины брали вознаграждение в размере 14% от сумм, поступивших на лицевые счета подконтрольных фирм. Следствием установлено, что с 2018 по 2020 годы злоумышленники незаконно заработали почти 108 млн рублей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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