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Понедельник, 4 июля 2022, 11:38 мск

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Асфальт провалился под «Газелью» на юго-западе Москвы: пять человек пострадали

Пять человек пострадали на юго-западе столицы из-за возникновения провала на проезжей части улицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«По предварительным данным, во время движения автомобиля «Газель» по улице Каховка в районе дома 37 корпус 1 произошёл провал грунта. В результате происшествия пострадали пять пассажиров автомобиля «Газель», которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение. Водитель не пострадал», – говорится в сообщении ведомства.

Движение в центр столицы ограничено по двум крайним правым полосам.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции обеспечивается регулировка движения. Также на месте аварии работают оперативные службы города.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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