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Понедельник, 4 июля 2022, 15:44 мск

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Привлёк внимание санитаров: оправдывавшему нацизм жителю Истры грозит принудительное лечение

Житель подмосковного Истринского городского округа, уличенный в реабилитации нацизма, предстанет перед судом для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

«Следствием установлено, что 17 февраля 2022 года мужчина, используя аэрозольную краску, осквернил памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне. В ходе следствия мужчине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению, которой он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи, с чем уголовное дело в отношении него направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера», – говорится в сообщении ведомства.

При этом следователем было завершено расследование уголовного дела и собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение 34-летним мужчиной запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенных публично).

Ранее житель города Люберцы был задержан по подозрению в повреждении Вечного огня на мемориале, расположенном в подмосковном Куровском. Его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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