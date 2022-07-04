В Подмосковье во время прогулки погиб 2-летний ребенок: следователи разбираются в обстоятельствах ЧП

Двухлетний ребенок погиб в Одинцово, провалившись в канализационный люк. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

«2 июля 2022 года в правоохранительные органы поступили сведения о гибели двухлетнего мальчика в результате падения в люк. По данному факту незамедлительно следственным отделом по г. Одинцоов ГСУ СК России по Московской области организована проверка и на место происшествия выехал следователь», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мальчик вместе с родителями гулял возле своего дома. Находясь вне зоны видимости старших, он подошёл к незакреплённому канализационному люку, наступил на него и провалился в яму.

В результате ребёнок скончался в отделении реанимации. По предварительным данным, причина смерти мальчика – асфиксия в результате утопления в воде.

Следователями произведён осмотр места происшествия, опросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Андрей Дорофеев

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