Отравление почти трех десятков детей в московском детсаду: возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства отравления 27 детей в одном из частных детсадов столицы. Об этом сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

«По факту отравления детей в частном детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице в городе Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей). В городские больницы госпитализированы 8 детей», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи провели выемку документации, будут допрошены сотрудники организации, предоставляющее услуги по обеспечению питанием детей.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, услуги питания в саду по договору оказывались коммерческой организацией. В детский сад выезжала хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко. Результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Москвы.

Детям стало плохо во вторник около 16:00, у них заболели животы и появилась рвота, рассказали журналистам родители, которых вызвала администрация дошкольного учреждения, отмечает «РЕН-ТВ». Первоначально речь шла об отравлении 25 детей. К ночи число пострадавших возросло до 27 человек.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»