Группа отморозков избила пассажиров электрички Волоколамск – Москва

Транспортные полицейские задержали группу злоумышленников, напавших на пассажиров электрички Волоколамск – Москва. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Москва-Савёловская задержана группа лиц по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По имеющейся информации, в пути следования на электропоезде сообщением Волоколамск – Москва-Рижская трое мужчин распивали спиртные напитки и громко разговаривали. Двое других пассажиров сделали им замечание, однако те отреагировали агрессивно. Между оппонентами завязалась драка», – отметила официальный представитель МВД.

После прибытии электропоезда на конечную станцию злоумышленники скрылись с места происшествия. При этом один из потерпевших – пожилой мужчина – был госпитализирован с многочисленными травмами. Второй пассажир серьезных телесных повреждений не получил.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личности подозреваемых. Их задержали по местам фактического проживания в Подмосковье. Выяснилось, что один из фигурантов ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление», – уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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