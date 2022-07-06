Когда доктор сыт: две московские клиники участвовали в переправке нелегальных мигрантов из Средней Азии

В Жуковский городской суд Московской области передано уголовное дело в отношении четверых участников преступной группы, обвиняемых в организации канала незаконной миграции на территорию России. В преступной схеме участвовали, в том числе, сотрудники частных клиник Москвы, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что гражданин Республики Узбекистан, зная о действующих ограничительных мерах, введённых с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, организовал незаконный въезд и пребывание граждан из Средней Азии в Российской Федерации. Злоумышленник вступил в сговор с соотечественником, а также двумя представителями частных медицинских клиник Москвы. За денежное вознаграждение они изготавливали для иностранных граждан приглашения на лечение, являющиеся основанием для въезда в Россию. В них вносились фиктивные сведения о выявленных заболеваниях и необходимости пройти лечение в медучреждениях столицы. При пересечении границы в аэропортах мигранты предоставляли должностным лицам эти документы», – говорится в сообщении ведомства.

В управлении транспортной полиции отметили, что, когда сотрудники пограничного контроля проводили проверку подлинности приглашений, работники медцентров подтверждали ложные сведения о наличии у иностранцев заболеваний. Фактически же мигранты прибывали в Москву не для лечения, а с целью осуществления трудовой деятельности.

Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками ФСБ России и оперативниками УТ МВД России по ЦФО. В рамках расследования задокументирован нелегальный въезд на территорию РФ 49 граждан Республики Узбекистан. Незаконный доход фигурантов составил около 3 миллионов рублей.

Один из злоумышленников скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.

Москва, Андрей Дорофеев

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