«Боролся с армией в лифте»: Химкинский суд наказал любителя свастики

В Химках местный житель привлечён к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Мужчина заплатит штраф за надпись, оставленную в лифте, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В конце июня в УМВД России по г.о. Химки поступило сообщение о том, что неизвестный на стену лифта жилого дома на ул. Кудрявцева нанёс надпись, которая дискредитировала использование Вооружённых сил Российской Федерации, а также содержала фашистскую (нацистскую) символику. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении правонарушения установили и доставили в дежурную часть отдела полиции 39-летнего местного жителя», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Предоставленные полицейскими материалы были рассмотрены в Химкинском городском суде, который признал мужчину виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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