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Среда, 6 июля 2022, 17:24 мск

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Сотрудник склада погиб в Москве при обрушении стеллажей

В результате обрушения стеллажей в помещении одного из столичных складов, погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве.

«Днём 6 июля на территории складского помещения частной организации, расположенного по Нагорному проезду в городе Москве, произошло обрушение стеллажей, на которых располагались алюминиевые профили. В результате чего сотрудник организации, проводивший их учёт, погиб на месте в результате компрессионной травмы», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что по данному факту Чертановским следственным отделом СК организовано проведение доследственной проверки.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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