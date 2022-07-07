В московском метро задержан мужчина с пистолетом

Мужчину с пистолетом задержали полицейские в столичном метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В Москве в вестибюле станции метро «Красногвардейская» Замоскворецкой линии при проведении досмотровых мероприятий полицейскими был задержан 46-летний приезжий, у которого в ручной клади был обнаружен предмет, схожий с пистолетом», – говорится в сообщении правоохранителей.

Экспертами криминалистического центра полиции было установлено, что изъятый предмет относится к короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию, но не пригоден к стрельбе.

По данному факту дознанием УВД на Московском метрополитене в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, Андрей Дорофеев

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