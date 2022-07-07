Спикер Совета Федерации заявила о готовности рассмотреть обращения о вхождении в РФ республик Донбасса и областей Украины

Совет Федерации готов рассмотреть в любое время обращения Донецкой и Луганской народных республик и украинских областей о вхождении в состав России, если такое решение будет принято на референдумах в этих регионах. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках наших конституционных обязанностей, полномочий конечно же рассмотрим этот вопрос. Безусловно. Вот правда, мы там не бросаем своих в беде. Вот правда, мы за справедливость, за право людей на свое самоопределение», – пояснила Матвиенко.

При этом спикер Совфеда призвала журналистов не торопить события. «Если пройдут референдумы, когда они пройдут – это будут решать парламенты этих республик, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть, если будет такое обращение к России», – отметила она.

«Не надо торопить события, пусть они развиваются естественным образом. И будем ждать решения жителей этих регионов», – заключила Матвиенко.

Ранее о проведении референдума по вхождению в состав России заявляли власти ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Москва, Мария Соколова

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