Сорвал государственный флаг: житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела

Житель Подмосковья задержан за надругательство над государственной символикой и дискредитацию деятельности Вооруженных сил России. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В подмосковном Дмитрове 37-летний местный житель осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования российских Вооружённых сил, а также снял с флагштока, закреплённого на здании на ул. Минина, государственный флаг Российской Федерации и повредил его», – говорится в сообщении ведомства.

Действия мужчины пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

В отношении мужчины дознавателем УМВД России по Дмитровскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ «Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации».

Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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