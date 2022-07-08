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Пятница, 8 июля 2022, 13:50 мск

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«Насоздавали…» – спикер Совета Федерации оценила систему льгот для бизнеса

Архив. Фото: официальный сайт Совета Федерации

В России с льготами для бизнеса необходимо навести порядок и создать единые прозрачные правила, в том числе, налоговые. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента. По ее мнению, нынешняя система не создает уверенности в данной сфере и негативно влияет на инвестиционный климат.

«Со льготами надо наводить порядок... Насоздавали разные структуры – такие зоны, другие зоны, третьи зоны, индивидуальные льготы. А это большие выпадающие доходы из бюджета, конечно, потенциальные в некоторых случаях. Тем не менее, нам надо создать какую-то единую, понятную систему. Это должны быть единые, прозрачные, понятные правила игры для всех, а не тем, кто имеет пробиваться в те или иные кабинеты», – заявила спикер Совфеда.

Как отметила Матвиенко, «для бизнеса это будет очень правильный сигнал, что если принимаются решения, то они равные одинаковые для всех, а не для избранных». «Это вообще должно быть таким стилем. И решения, которые принимаются, они должны быть неизменными на длительный период, на длительную перспективу. Где-то на год, где-то на два, где-то на три – это не создает уверенности бизнесу и, тем более, не создает благоприятный инвестиционный климат», – подчеркнула она.

«Ну, кто будет вкладываться, если он не знает, сохранится ли этот режим через три года или его опять отменят – новая волна... Вот создали правила, так же, как и налоговые, все должны понимать, что это всерьез и надолго и для всех вместе», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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