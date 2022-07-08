ДТП в Москве: грузовик снес шесть автомобилей на шоссе Энтузиастов

Семь автомобилей пострадали в столкновении, произошедшем сегодня в Москве на шоссе Энтузиастов. Виновником аварии стал водитель грузовика, сообщила пресс-служба главного управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«На востоке столицы произошло столкновение семи единиц транспорта. Авария произошла примерно в 14:30 на шоссе Энтузиастов в районе дома 54. По предварительным данным, пострадавших нет. Водитель грузового автомобиля «Скания», двигаясь от МКАД в сторону центра, совершил столкновение с шестью автомобилями, водители которых ожидали разрешающего сигнала светофора», – говорится в сообщении ведомства.

Водитель большегруза пояснил, что не справился с управлением из-за ослепления солнцем.

По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение на шоссе после ДТП осуществлялось по одной полосе из четырех. При этом была нарушена работа трех трамвайных маршрутов – одну из машин выбросило на рельсы.

В настоящее время движение трамваев и автомобилей восстановлено.

Москва, Андрей Дорофеев

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