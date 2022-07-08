Коррупция и картельные сговоры: Росфинмониторинг назвал главные проблемы при оказании господдержки бизнесу

Главными нарушениями при оказании господдержки в России являются коррупция и картельные сговоры, что зачастую приводит к необоснованному выделению бюджетных средств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин в рамках правительственного часа в Совете Федерации. По его словам, в зоне риска находится только 10% из порядка 2,5 тысячи предприятий, которые поддерживает государство.

«Среди выделенных юридических лиц, которым оказывается или будет оказываться господдержка, порядка 10% находятся в зоне риска, – то есть предбанкротное, банкротное состояние, наличие денежных средств за рубежом», – пояснил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга уточнил, что в ряде случаев «возникает вопрос обоснованности получения господдержки». «Выявлены факты – отдельные организации незадолго до получения финансовых средств обладали значительными свободными суммами и размещали их на депозитных счетах, выдавали контрагентам беспроцентные займы, что являлось свидетельством отсутствия необходимости такой поддержки», – констатировал он.

«В качестве примера можно привести факт получения одним из предприятий субсидий и сразу же приобретение собственником через определенные схемы недвижимости в арабских странах. Предстоит выяснить – эта сделка на выделенные государством средства или это скрытые собственные средства. Но остается вопрос – почему просим господдержку, если есть свои накопления? И почему тот, кто выдает госсредства, не проверяет, кому выделяет ресурсы? В настоящее время совместно с правоохранительными органами, финансовыми разведками ряда стран осуществляем расследование по подобным фактам», – подчеркнул Чиханчин.

При этом глава Росфинмониторинга отметил, что его ведомству удалось не допустить хищения несколько сотен миллионов бюджетных средств в результате их нецелевого использования. «Установлены факты нарушения антимонопольного законодательства в виде картельного сговора Минздрава одного из регионов, а также его подведомственных бюджетных учреждений, заключивших госконтракт на общую сумму около одного миллиарда рублей с одним из индивидуальных предпринимателей на поставку медицинского оборудования. В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями», – сообщил он.

«В целом за 5 месяцев текущего года совместно с надзорными органами, правоохранительными выявлено сговоров участников торговых процедур примерно на 2 млрд рублей, сохранено от возможного хищения порядка 0,5 млрд рублей и в федеральный бюджет возвращено около 200 млн рублей», – отметил Чиханчин.

Кроме того, глава Росфинмониторинга обратил внимание, что с правонарушениями в бюджетной сфере тесно связаны коррупционные проявления. «Основными способами отмывания коррупционных доходов остаются сокрытия активов с привлечением аффилированных физлиц, а также использование наличных денежных средств. Совместно с банками продолжаем настраивать «антиотмывочную» систему на выявление признаков коррупции. Так выявлена операция близкого родственника заместителя губернатора одного из регионов на сумму более 15 млн рублей наличными в связи с приобретением ювелирных изделий, что в несколько раз превышало задекларированный доход за последние несколько лет. Учитывая, что должностное лицо имело отношение к распределению бюджетных средств, материалы переданы в правоохранительные органы», – сообщил Чиханчин, подчеркнув необходимость усиления превентивных мер в этой сфере.

Москва, Мария Соколова

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