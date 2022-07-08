Совфед одобрил закон об ужесточении наказаний за пытки

Совет Федерации одобрил сегодня закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, касающийся установления ответственности за пытки. Как сообщила пресс-служба верхней палаты парламента, авторами документа выступили сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также депутат Госдумы Павел Крашенинников.

По словам Клишаса, в УК РФ вводится новое определение понятия «пытка». Под ним понимается любое действие или бездействие, умышленно причиняющее какому‑либо лицу сильную боль, либо физические или нравственные страдания, чтобы получить сведения или признания, наказать его за действие, запугать или принудить по любой причине, основанной на дискриминации любого характера. Не является пыткой причинение физических или нравственных страданий, которые возникают в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями.

Федеральный закон выделяет в качестве отдельных квалифицированных составов преступлений превышение должностных полномочий и принуждение к даче показаний, совершенные с применением пытки (максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет). За указанные деяния, совершенные с применением пытки, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, предусматривается наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Таким образом, данные преступления переводятся в разряд особо тяжких, что ведет к увеличению срока давности.

Москва, Андрей Дорофеев

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