Счетная палата: правительство РФ слишком формально подходит к планированию и исполнению госпрограмм

Методика правительства РФ по оценке исполнения госпрограмм не отражает их реальной эффективности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Совета Федерации во время утверждения отчета об исполнении федерального бюджета за 2021 год. По его словам, лишь четверть показателей оценки кабмина касаются конечного результата.

Кудрин пояснил, его ведомство использует новую методику при оценке госпрограмм. «Существенным изменением методики стало то, что мы анализируем не только исполнение программы, но и качество формирования этой программы, потому что мы увидели, что среди показателей, которые характеризуют исполнение программы, очень много технических, промежуточных. Например, количество организаций, получающих господдержку, количество проведенных мероприятий. Да, мероприятий много, а достигнут ли тот результат, ради которого эта программа осуществляется? И мы отметили, что только 25% всех показателей касаются вот этого конечного результата, который для экономики или для людей. Остальные все-таки технические показатели», – пояснил глава Счетной палаты.

При этом Кудрин обратил внимание, что правительство зачастую формально подходит к планированию и исполнению госпрограмм. «Получается, что те ведомства, которые ставят себе вот такие технические, облегченные показатели, – они достигают более высокого уровня исполнения. А те, которые ставят перед собой реальные задачи, им сложнее намного, и сложнее отчитаться. Например, по нашей методике мы выявили 27 программ, которые прекрасно выглядят по исполнению, но по качеству 8 программ из них не соответствуют нашим критериям средней и даже выше среднего», – отметил он.

«Оценка качества самой программы, ее формирования, напряженности является важным моментом. Например, мы обратили внимание на то, что половина всех показателей вообще берется без роста значений. А в 12% случаев из них даже с понижением значений исполнения», – подчеркнул глава Счетной палаты.

В числе проблем Кудрин также отметил бюджетную несбалансированность регионов, а также незавершенное строительство объектов. «По ФАИБ продолжается слабое исполнение, 85 объектов не введено… За 3 года было остановлено без строительства 35 объектов, из них только 3 начато строительство за эти 3 года», – констатировал он.

«Остаются вопросы и бюджетной сбалансированности регионов. Мы обращаем внимание, что недостаточно субъектам доходов. Например, в двух регионах вообще падали доходы, у 13-ти – росли ниже инфляции. Таким образом, нужно увеличивать долю дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и тем самым сбалансировать полномочия субъектов», – заключил Кудрин.

Сегодня Совет Федерации большинством голосов утвердил отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2021 год.

Москва, Мария Соколова

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