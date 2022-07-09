В ходе спецоперации министерства обороны РФ решена одна из задач: с Россией стали считаться по-настоящему – как с Советским Союзом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, экс-глава правительства Дмитрий Медведев.

Политик выразил уверенность, что цели специальной военной операции были объявлены президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, будут достигнуты.

«Но есть и ещё одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу «семёрки», где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран», – отметил Медведев в комментарии в своем телеграм-канале.

Зампред Совбеза РФ пояснил: «Если с тобой не считаются – дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше».

«Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», – заявил Медведев.

Москва, Светлана Антонова

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