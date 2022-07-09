российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 9 июля 2022, 18:17 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Массовая драка в Москве: задержаны более 30 участников конфликта

В Москве после массовой драки задержаны более трех десятков человек. По данным пресс-службы столичного главка МВД России, ЧП произошло на Москворецком рынке на юге города.

«В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка между гражданами на Болотниковской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку», – передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московской полиции.

Как сообщается, в настоящее время устанавливаются личности участников драки, а также наличие пострадавших.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

ДТП в Москве: грузовик снес шесть автомобилей на шоссе Энтузиастов / Распространял фейки об армии: московский мундеп приговорен к семи годам колонии / Тела двух мужчин нашли в канализационном коллекторе на юге Москвы / В московском метро задержан мужчина с пистолетом / Сотрудник склада погиб в Москве при обрушении стеллажей / Группа отморозков избила пассажиров электрички Волоколамск – Москва / Отравление почти трех десятков детей в московском детсаду: возбуждено уголовное дело / Асфальт провалился под «Газелью» на юго-западе Москвы: пять человек пострадали

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,