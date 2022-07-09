Массовая драка в Москве: задержаны более 30 участников конфликта

В Москве после массовой драки задержаны более трех десятков человек. По данным пресс-службы столичного главка МВД России, ЧП произошло на Москворецком рынке на юге города.

«В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка между гражданами на Болотниковской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку», – передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московской полиции.

Как сообщается, в настоящее время устанавливаются личности участников драки, а также наличие пострадавших.

Москва, Светлана Антонова

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