Женщину застрелили в одном из офисов в центре Москвы

Тело женщины с огнестрельными ранениями обнаружено в одном из офисных помещений в центре столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве.

«Утром 11 июля 2022 года в помещении финансовой коммерческой организации, расположенной по улице Кожевнической в городе Москве, обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения с огнестрельными ранениями», – говорится в сообщении ведомства.

Следственным управлением по Центральному административному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ (убийство, а также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

По данным пресс-службы СКР, происшествие произошло накануне вечером. В настоящее время следователи и криминалисты столичного следуправления СК работают на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к его совершению.

Москва, Андрей Дорофеев

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