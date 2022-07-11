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Понедельник, 11 июля 2022, 18:12 мск

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Московская компания незаконно добывала в больничном морге биоматериал

Столичная коммерческая организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что генеральный директор организации, деятельность которой направлена на проведение научных исследований и разработку в области биотехнологии, незаконно передал более 2 млн рублей заведующей патологоанатомическим отделением одной из столичных больниц за предоставление юридическому лицу биоматериалов и описаний к ним в отсутствии к тому законных оснований», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура возбудила в отношении фирмы дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

В ходе судебного рассмотрения материалов прокуратуры мировым судьей был наложен арест на принадлежащие организации денежные средства в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении постановлением мирового судьи компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей.

Фактическое исполнение постановления суда контролируется прокуратурой.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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