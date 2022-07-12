Похитители катера повредили яхту на Москве-реке

Полиция задержала двух жителей столицы, похитивших катер из яхт-клуба и повредивших во время катания по Москве-реке другое судно. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В столичную транспортную полицию от работников частного охранного предприятия поступила информация о пропаже катера с территории московского яхт-клуба. Во время опроса стражами правопорядка возможных свидетелей к причалу пристало разыскиваемое судно. Полицейские задержали сошедших с него двоих ранее судимых жителей столицы 19 и 37 лет», – говорится в сообщении правоохранителей.

Задержанные пояснили, что идея завладеть чужим катером возникла у них во время распития спиртных напитков. Приехав в яхт-клуб, они проникли на судно, нашли в бардачке ключи и отправились на прогулку по акватории Москвы-реки. При этом во время маневрирования они допустили столкновение со стоящей у причала яхтой.

В отношении похитителей катера возбуждено уголовное дело. 19-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его 37-летнему приятелю – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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