Благодаря публикациям в соцсетях в Москве наказали 75 нарушителей ПДД

Столичная Госавтоинспекция на основании данных мониторинга соцсетей с начала года к привлекла ответственности 75 водителей, нарушивших Правила дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«Совместно с пресс-службой столичной полиции на постоянной основе проводим мониторинг сети интернет с целью выявления нарушений Правил дорожного движения и действий, создающих угрозу жизни и здоровью граждан. С начала года сотрудниками столичной Госавтоинспекции по выявленным фактам к административной ответственности привлечены 75 собственников и водителей транспортных средств, чьи нарушения были опубликованы в открытом доступе», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, было составлено более 180 административных материалов за различные нарушения ПДД, в том числе за превышение норм тонировки передних стёкол автомобиля, незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, а также использование специальных световых и звуковых сигналов.

В Госавтоинспекции обратили внимание участников дорожного движения, что ежедневно ведут мониторинг соцсетей, в том числе, для выявления сознательных нарушений ПДД. Также на постоянной основе при несении службы сотрудниками ДПС применяется метод скрытого контроля за дорожным движением.

Москва, Андрей Дорофеев

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