«Упал в автобусе»: за полгода почти 260 пассажиров пострадали в наземном транспорте Москвы

Почти 260 пассажиров с начала года пострадали при падениях в наземном транспорте столицы, половина из них – пенсионеры. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«С начала года в Москве зарегистрировано 236 ДТП, в которых в результате падения пострадали 257 пассажиров наземного городского транспорта. Из них в возрасте старше 65 лет – 118 человек», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции отметили, что чаще всего пассажиры автобусов и трамваев страдали при падениях в вечерний час пик – с 17:00 до 20:00 часов. Почти в 40% случаев такие ДТП произошли в непосредственной близости от остановки общественного транспорта.

В связи с этим в ГИБДД напомнили пассажирам о мерах личной безопасности. В салоне общественного транспорта следует крепко держаться за поручни. Это поможет сохранить равновесие и избежать травм при резком торможении или ДТП. При перевозке ребенка в коляске обязательно необходимо использовать стояночный тормоз, крепко держать коляску и держаться при этом за поручень. Детей постарше нужно взять за руку и проследить чтобы ребенок также взялся за поручень.

Москва, Андрей Дорофеев

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