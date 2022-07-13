Трехлетний ребенок выпал из окна в Подмосковье

Трехлетний мальчик получил травмы в подмосковном Ступине при падении из окна первого этажа. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Дети продолжают выпадать из окон. Падают с 1-х, 2-х этажей, с лестниц загородных домов. Сегодня рано утром в Ступино на ул. Садовая выпал с первого этажа трёхлетний Артемка. Доставлен в больницу с травмой живота», – отметила она в своем Telegram-канале.

Как пояснила детский омбудсмен, у родителей есть иллюзия, что невысокий этаж – это не опасно. Однако даже при падении с небольшой высоты ребенок может погибнуть или получить тяжелейшие травмы.

«Есть надежда, что дети не залезут, не откроют, не смогут… Будьте уверены: залезут, откроют, смогут! Есть ощущение, что это с нами не случится. Не дай Бог! Но, поверьте, случается. В самых обычных и хороших семьях», – предупредила Мишонова.

Москва, Андрей Дорофеев

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