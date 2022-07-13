Криминальный труп пролежал в московской квартире больше недели

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в квартире на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

«По данным следствия, 12 июля 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Сколковскому шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Предварительно, смерть наступила не менее 7-10 дней назад», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Допрашиваются родственники и соседи потерпевшего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к совершению преступления.

Москва, Андрей Дорофеев

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