«Преступление, безумие или просто вредительство?..» Минфин и ЦБ ведут разнонаправленную политику – в минусе оказываются все

Действия Минфина и Центробанка направлены в разные стороны и не способствуют развитию России, борьбе с бедностью, импортозамещению, а также поставленным главой государства целям. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, желание главы министерства финансов РФ Антона Силуанова снова обвалить рубль не решит проблем, а лишь усугубит их, и он об этом знает.

«У Силуанова не получилось обвалить рубль по-настоящему. Обещает это сделать осенью. Мы слышим много обещаний, что будет 70-80 рублей за доллар. Ослабление рубля, которое произошло в последнее время, это было ослабление под влиянием, наверное, коррекции на рынке нефти. Цены на нефть пошли вниз – от 120 до 100 долларов за баррель. Ну, и, конечно, беспрецедентная закупка валюты со стороны Минфина», – подчеркнул он.

При этом эксперт обратил внимание на две точки зрения по поводу курса рубля. «Многие производители говорят, если рубль будет укрепляться, им невыгодно производить что-либо в России, следовательно, им выгодно ввозить готовую продукцию из Китая, например. Другая точка зрения состоит в том, что население настолько пострадало от всех этих инфляционных волн, начиная с 2008-09 годов, что, естественно, укрепление рубля – это возможность немного вздохнуть после тяжелых волн потерь от курсового падения ослабления рубля», – пояснил Колташов.

«Но самое интересное – это, скорее, обесценивание западных валют. Теряя свою стоимость в товарном выражении, они таким образом поднимают рубль, поскольку наш экспорт дорожает, рубль становится более дорогой валютой. И если мы искусственно обвалим рубль, что сделать нетрудно – Минфин показал, что он может искусственно обвалить рубль, то в этом случае нас ожидает новая волна инфляции, сильной инфляции. Потому что просто мировые цены к нам залетят. Получится, что мы принесли к себе инфляцию с Запада», – полагает экономист.

По его оценке, Россия сейчас находится «в непростой ситуации из-за противоречивых действий финансово-экономических властей». «Банк России занимается тем, что защищает рубль от падения – у нас ставка 9,5%. Ее давно уже можно сделать 4%, а она 9,5%. Высокая ставка для защиты рубля от падения. Репрессивная, с точки зрения экономики. То есть, удушающая экономику. Вместе с этим Минфин говорит – а я буду рубль обваливать специально. Силуанов об этом говорит чуть ли не каждый день. Получается, одна нога идет в одну сторону, а другая нога идет в другую сторону. Вот две разные стороны, две разные ноги государственной финансовой политики, просто диаметрально противоположные стороны», – уточнил Колташов.

При этом эксперт обратил внимание, что высокая ставка блокирует кредитование малого и среднего бизнеса, развитие местного производства, а обвал рубля означает перенос всей глобальной инфляции в Россию. «Это конец всем попыткам выйти на какой-то комфортный уровень инфляции в стране. Президент говорил о целях 4% инфляции. Это очень оптимистичная цель, воодушевляющая. О ней придется забыть навсегда. Ну, на очень долго. Потому что инфляция в результате подскочит. Инфляция убьет покупателя – притом, что покупатель и без того обескровлен девальвацией рубля 2022 года, что произошло в марте», – пояснил он.

«И здесь интереснейший феномен касается того, что все заметили то, что – а цены-то не упали в магазинах. Рубль укрепился, а цены не упали. Это само по себе не случайность. Это не то, что подлые, жадные продавцы, алчные люди не хотят снижать цены. Нет. Это не из-за этого. Это потому, что мировые цены остаются высокими и, следовательно, только укрепление рубля может эти цены понизить», – отметил Колташов.

«То есть, мы находимся в такой ситуации, когда нужно выбирать. Либо мы восстановим своего покупателя, дадим ему немножко прийти в себя, сейчас он в 3 раза меньше автомобилей покупает и рынок недвижимости в таком состоянии очень вялом. Очевидно, обвалив рубль и сделав всех беднее, проблему не решить. Наоборот, все усугубится. И Силуанов знает об этом, что будет так», – считает эксперт.

«Нельзя обваливать рубль искусственно. Это преступление. Второе – не имеет никакого смысла держать такую высокую ставку, потому что это безумие. Не имеет смысла защищать рубль. Нужно просто перестать идти в две эти стороны – вот что нужно сделать. Нужно понизить ставку до 4%, дать кредитные стимулы экономике, впервые настоящие долговременные кредитные стимулы. И нужно перестать обваливать рубль и усилить протекционистскую поддержку реального сектора. Например, позволить банкам более свободно кредитовать предприятия производственной сферы, без обеспечения, просто кредиты без обеспечения давать и определить для этого более меньший процент. Сейчас процент очень высокий», – подчеркнул он.

При этом Колташов пояснил, нужно усилить протекционизм, смягчить денежно-кредитную политику, а для усиления конкурентоспособности на мировом рынке усилить госрегулирование в вопросах внешней торговли и управления производством, вплоть до принудительного объединения компаний, чтобы импортозамещение было эффективным. «Например, черная металлургия. Почему она не объединена еще до сих пор? Электроэнергетика... Нужно в этих отраслях консолидировать структуры. Не демонополизировать, а монополизировать, наоборот, для управления и в этих монополиях оставлять государственную долю 51% хотя бы. Начать управлять экономикой и управлять спросом, используя новые инструменты, которые не применялись. Более дешевые кредиты, укрепление рубля даст возможность в какой-то момент покупателям больше покупать. Пока они не восстановили еще свою покупательную способность и близко. Не говоря уже о том, что они и близко не подошли к уровню 2013 года – это наш максимум потребления. Пока эта задача не решена, искусственное ослабление рубля неправильно. Но и искусственно его поддерживать, сильно укреплять – тоже не надо», – отметил он.

Отдельно экономист раскритиковал планы Минфина и ЦБ о возможном возврате «бюджетного правила» в модифицированном виде. «Бюджетное правило» предназначено для того, чтобы переносить к нам международную инфляцию. Это неолиберальное правило для страны периферийного капитализма. Никакого «бюджетного правила» нам не нужно. Это просто вредительство со стороны старых либеральных прозападных чиновников Минфина, которые копили эти деньги, потом Западу позволили их украсть. Нам оставили инфляцию и предлагают сделать еще раз то же самое. Извините, нет! И что касается юаней, Китай искусственно ослабляет юань… Зачем мы будем его скупать для того, чтобы его искусственно поддерживать?! Это бред сумасшедшего. Этого делать не надо в принципе. Нужно скупать добытое золото и резервировать его. И на его основе создавать евразийскую валюту или вводить золотое обеспечение под рубль», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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