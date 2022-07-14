Дерево метровой толщины упало на фасад здания в центре столицы

Ветер повалил дерево метровой толщины на фасад здания в Тверском районе Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

«Порывами сильного ветра повалило большое дерево на фасад многоквартирного дома по адресу: Малый Каретный пер., д. 9, стр. 1. Прямо сейчас расчеты пожарно-спасательного центра столицы распиливают упавшее дерево», – говорится в сообщении.

Работы осложняются размерами дерева – 10 метров в высоту и около метра в обхвате, и стесненными условиями дворовой территории.

Для распила дерева задействован телескопический подъёмник «Спайдер». Он позволяет подниматься на высоту до 28 метров и работать в условиях плотной застройки.

Работы планируется завершить в ближайшие часы. Пострадавших в происшествии нет.

Москва, Андрей Дорофеев

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