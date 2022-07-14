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Четверг, 14 июля 2022, 16:11 мск

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Пьяный мужчина с ружьём бродил по Электростали

Фото: Pixabay

Полицейские задержали в подмосковной Электростали мужчину, который вел себя вызывающе, и держал в руках предмет, похожий на оружие. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по г.о. Электросталь поступило сообщение о том, что в одном из дворов, расположенных по улице Второва, ходит неизвестный мужчина с предметом, похожим на оружие. Незамедлительно прибывшими полицейскими был установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1972 года рождения, который выражался грубой нецензурной бранью, на законные требования сотрудников полиции прекратить хулиганские действия не реагировал, чем выражал явное неуважение к обществу и нарушал общественный порядок, а также при себе имел незаряженное пневматическое ружье», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Элекстростальским городским судом правонарушителю была избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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